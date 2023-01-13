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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Украина наладила производство 122-мм и 152-мм снарядов: что известно

Киев • УНН

 • 1133669 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Государственный концерн “Укроборонпром” наладил производство 122-мм и 152-мм снарядов в Украине и на мощностях стран-членов НАТО. Такого типа снарядов Украине пока не хватает. Сообщает пресс-секретарь государственного концерна “Укроборонпрома” Наталья Сад, передает корреспондент УНН.

Украина наладила производство 122-мм и 152-мм снарядов: что известно

Детали

Склады стран-партнеров с 122-мм и 152-мм снарядами исчерпаны, поэтому Украина вынуждена разворачивать их производство на территории государства и совместно с странами-членами НАТО.

“Эти снаряды это полноценные выстрелы, это не только оболочка, а полноценный выстрел с натальным зарядом и взрывчатым веществом. Это то, что дает возможность нашей артиллерии отрабатывать все задачи. Об этом впервые подчеркнул министр обороны Алексей Резников” — подчеркнула Наталья Сад.

По словам пресс-секретаря, на сегодня мы продолжаем изготавливать снаряды 122-мм и 152-мм и наращивать скорость их производства. Сад добавила, что пока весь запрос на эти боеприпасы для ВСУ им покрывать не удается.

Напомним

Ранее государственный концерн “Укроборонпром” также наладил серийное производство 82-мм минометных выстрелов за рубежом, на мощностях одной из стран-членов НАТО.

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