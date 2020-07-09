Україна накопичила у ПСГ вже 20,38 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 7 липня збільшився до 20,375 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".
За останніми даними, за добу в ПСГ України закачано 73,24 млн куб. м газу.
З ПСГ України протягом доби газ не відбирався.
При цьому в даних за 7 липня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 42,09 млн куб. м, з Угорщини та Польщі газ не надходив.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними Нафтогазу, ціна газу для населення у травні знизилася на 21% у порівнянні з місяцем раніше. Ціна на газ для населення у червні знизилася ще на 6%.