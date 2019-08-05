Україна накопичила у ПСГ понад 16 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 3 серпня збільшився до 16,092 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 72,75 млн куб. м газу.
З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався.
При цьому, в даних за 3 серпня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 41,71 млн куб. м, з Угорщини - 18,29 млн куб. м, з Польщі - 4,14 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ заповнені на 51%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її зменшували. Так, ціни на газ з травня впали на чверть.