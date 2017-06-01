Україна накопичила у ПСГ майже 10 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 30 травня збільшився до 9,980 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 71,47 млн куб. м газу.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 0,01 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 30 травня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 32,00 млн куб. м, з Польщі - 4,44 млн куб. м, з Угорщини - 11,56 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 32%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, у січні-квітні Україна збільшила транзит газу до Європи на 22,5%.