Україна накопичила у ПСГ 9,9 млрд куб. м газу

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 64,45 млн куб. м газу.

З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався.

При цьому в даних за 8 травня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 32,27 млн куб. м, з Угорщини - 12,57 млн куб. м, з Польщі - 4,41 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 31%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, Україна відновила закачку газу у ПСГ 2 квітня.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. Уряд та "Нафтогаз" погодили зменшення ціни на газ для населення на травень поточного року - до 8247 грн за тис. куб. м.