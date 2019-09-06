Україна накопичила у ПСГ 18,57 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 4 вересня збільшився до 18,568 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 91,10 млн куб. м газу.
З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався.
При цьому в даних за 4 вересня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 42,55 млн куб. м, з Угорщини - 18,98 млн куб. м, з Польщі - 6,04 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 59%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати.