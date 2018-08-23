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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Україна накопичила у ПСГ 14 млрд куб. м газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 21 серпня збільшився до 14,048 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

Україна накопичила у ПСГ 14 млрд куб. м газу

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 67,38 млн куб. м газу.

Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.

При цьому в даних за 21 серпня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 23,13 млн куб. м, з Угорщини - 16,76 млн куб. м, з Польщі - 3,45 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 45%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу в Україні на 5 млрд кубів до 2022 року.

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