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Україна накопичила у ПСГ 12,84 млрд куб. м газу

Київ • УНН

 • 9805 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 31 липня збільшився до 12,842 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 52,74 млн куб. м газу.

Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.

При цьому в даних за 31 липня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 19,61 млн куб. м, з Угорщини - 16,28 млн куб. м, з Польщі - 2,58 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 41%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу в Україні на 5 млрд кубів до 2022 року.

Українські Національні Новини

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