Україна накопичила у ПСГ 11,53 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 2 червня збільшився до 11,535 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 76,31 млн куб. м газу.
З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався.
При цьому в даних за 2 червня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 34,85 млн куб. м, з Угорщини - 15,15 млн куб. м, з Польщі - 4,34 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 37%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. Уряд та "Нафтогаз" погодили зменшення ціни на газ для населення з травня поточного року - до 8247 грн за тис. куб. м.