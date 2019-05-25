Україна надіслала РФ ноту через поїздку голови держдуми в окупований Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест та надіслало до МЗС РФ ноту протесту у зв’язку із неузгодженим з Україною візитом голови Держдуми Росії В'ячеслава Володіна до окупованого Криму. Про це йдеться у заяві МЗС України, опублікованій у суботу, передає УНН.
"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом 24 травня 2019 року голови Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації В.Володіна до тимчасово окупованої Російською Федерацією території України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - заявили у МЗС.
У міністерстві наголосили, що Україна продовжує вважати цю, як усі попередні поїздки російських посадовців до тимчасово окупованих Росією Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, "грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням Кремлем загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, зобов’язаннями РФ за двосторонніми та багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна та Російська Федерація".
Окрім того, у МЗС наголосили, що жодні вояжі російських посадовців до Криму не змінять закріплений у Конституції України та міжнародно-визнаний статус Автономної Республіки Крим і м. Севастополь як частини території України.
"У зв’язку з черговим міжнародно-протиправним діянням російської сторони до МЗС РФ надіслано ноту протесту", - поінформували у МЗС.
Нагадаємо, нещодавно Крим відвідали німецькі депутати. Пізніше стало відомо, що вони здійснили поїздку за диппаспортами.