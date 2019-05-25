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Украина направила РФ ноту из-за поездки главы Госдумы в оккупированный Крым

Украина направила РФ ноту из-за поездки главы Госдумы в оккупированный Крым

Киев  •  УНН

 • 10557 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест и направило в МИД РФ ноту протеста в связи с несогласованным с Украиной визитом председателя Госдумы России Вячеслава Володина в оккупированный Крым. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном в субботу, передает УНН.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 года председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации В.Володина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины - Автономную Республику Крым и г. Севастополь", - заявили в МИД.

В министерстве отметили, что Украина продолжает считать эту, как все предыдущие поездки российских чиновников во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и г. Севастополь, "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением Кремлем общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Российская Федерация".

Кроме того, в МИД подчеркнули, что никакие вояжи российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно-признанный статус Автономной Республики Крым и г. Севастополь как части территории Украины.

"В связи с очередным международно-противоправным деянием российской стороны в МИД РФ отправлена нота протеста", - сообщили в МИД.

Напомним, недавно Крым посетили немецкие депутаты. Позже стало известно, что они совершили поездку по диппаспортам.

Украинские Национальные Новости

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