Україна надасть звіт РФ про проведення інспекції в Ростовській області на початку лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Україна надасть Російській Федерації звіт про проведення інспекції в Ростовській області через 14 днів після проведення інспекції. Про це під час брифінгу повідомив керівник багатонаціональної інспекційної групи України Олексій Вершигора, передає УНН.
"Через 14 днів після завершення інспекції їм (РФ – ред.) буде надано офіційний звіт, в якому буде надано кінцеву оцінку проведення інспекції. Ми запевнюємо, що своєчасно надамо його Російській Федерації", - зазначив О.Вершигора.
Як повідомляв УНН, Україна провела інспекцію військових частин у Ростовській області 16-19 січня.