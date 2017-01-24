Украина предоставит отчет РФ о проведении инспекции в Ростовской области в начале февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Украина предоставит Российской Федерации отчет о проведении инспекции в Ростовской области через 14 дней после проведения инспекции. Об этом во время брифинга сообщил руководитель многонациональной инспекционной группы Украины Алексей Вершигора, передает УНН.
"Через 14 дней после завершения инспекции им (РФ - ред.) будет предоставлен официальный отчет, в котором будет предоставлено конечную оценку проведения инспекции. Мы уверяют, что своевременно предоставим его Российской Федерации", - отметил А.Вершигора.
Как сообщал УНН, Украина провела инспекцию военных частей в Ростовской области 16-19 января .