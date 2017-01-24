Украина предоставит отчет РФ о проведении инспекции в Ростовской области в начале февраля

"Через 14 дней после завершения инспекции им (РФ - ред.) будет предоставлен официальный отчет, в котором будет предоставлено конечную оценку проведения инспекции. Мы уверяют, что своевременно предоставим его Российской Федерации", - отметил А.Вершигора.

Как сообщал УНН, Украина провела инспекцию военных частей в Ростовской области 16-19 января .