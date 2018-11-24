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Україна надасть гумдопомогу Ємену, Судану і Конго

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна надасть гуманітарну допомогу Ємену, Судану та Конго. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко на міжнародному форумі “Україна пам’ятає – світ визнає!” до 85-х роковин Голодомору, передає УНН.

“На знак увічнення пам’яті жертв Голодомору я підтримав ініціативу про надання гуманітарної допомоги Єменській Республіці, Республіці Судан, Демократичній Республіці Конго. І відповідний указ Президента вже підписано”, — розповів Глава держави.

Нагадаємо, на сьогодні 21 штат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор геноцидом українського народу.

24 листопада Україна вшановує 85-ту річницю Голодомору.

До Дня пам’яті у храмах Києва та на території України проведуть поминальні панахиди, а також жалобні заходи біля столичного Меморіалу жертв Голодомору.

Сьогодні у 16:00 відбудеться акція “Запали свічку” на вшанування пам’яті жертв Голодомору.

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