Украина предоставит гумпомощь Йемену, Судану и Конго

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103679 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109250 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 145719 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141471 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134927 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127576 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168810 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118036 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141610 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145398 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина предоставит гумпомощь Йемену, Судану и Конго

Украина предоставит гумпомощь Йемену, Судану и Конго

Киев  •  УНН

 • 11930 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина предоставит гуманитарную помощь Йемену, Судану и Конго. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко на международном форуме “Украина помнит — мир признает!” к 85-й годовщине Голодомора, передает УНН.

"В знак увековечения памяти жертв Голодомора я поддержал инициативу о предоставлении гуманитарной помощи Йеменской Республике, Республике Судан, Демократической Республике Конго. И соответствующий указ Президента уже подписан", - рассказал глава государства.

Напомним, на сегодня 21 штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа.

24 ноября Украина чтит 85-ю годовщину Голодомора.

Ко Дню памяти в храмах Киева и на территории Украины проведут поминальные панихиды, а также траурные мероприятия у столичного Мемориала жертв Голодомора.

Сегодня в 16:00 состоится акция "Зажги свечу" в память жертв Голодомора.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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