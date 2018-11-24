Украина предоставит гумпомощь Йемену, Судану и Конго
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина предоставит гуманитарную помощь Йемену, Судану и Конго. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко на международном форуме “Украина помнит — мир признает!” к 85-й годовщине Голодомора, передает УНН.
"В знак увековечения памяти жертв Голодомора я поддержал инициативу о предоставлении гуманитарной помощи Йеменской Республике, Республике Судан, Демократической Республике Конго. И соответствующий указ Президента уже подписан", - рассказал глава государства.
Напомним, на сегодня 21 штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа.
24 ноября Украина чтит 85-ю годовщину Голодомора.
Ко Дню памяти в храмах Киева и на территории Украины проведут поминальные панихиды, а также траурные мероприятия у столичного Мемориала жертв Голодомора.
Сегодня в 16:00 состоится акция "Зажги свечу" в память жертв Голодомора.