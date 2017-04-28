Україна надасть гуманітарну допомогу Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ про надання гуманітарної допомоги Молдові, передає УНН з посилання на прес-службу глави держави.
Згідно з указом допомога надаватиметься з метою подолання кризових явищ, які виникли в наслідок потужних снігопадів в Молдові.
Через сильні снігопади в Молдові було знеструмлено сотні населених пунктів, в результаті чого склалась кризова ситуація.
Забезпечити розпорядження Президента повинен Кабінет Міністрів України.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив надати Республіці Молдова 10 млн грн гуманітарної допомоги. Таке рішення було ухвалене Кабінетом міністрів України на засіданні уряду. Кошти будуть виділені для ліквідації наслідків складних погодних умов, які склалися в країні 20-22 квітня.
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