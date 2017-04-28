Украина предоставит гуманитарную помощь Молдове

Согласно указу помощь будет предоставляться с целью преодоления кризисных явлений, которые возникли в результате мощных снегопадов в Молдове.

Из-за сильных снегопадов в Молдове были обесточены сотни населенных пунктов, в результате чего сложилась кризисная ситуация.

Обеспечить распоряжения Президента должен Кабинет Министров Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины решил предоставить Республике Молдова 10 млн грн гуманитарной помощи. Такое решение было принято Кабинетом министров Украины на заседании правительства. Средства будут выделены для ликвидации последствий сложных погодных условий, которые сложились в стране 20-22 апреля.

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