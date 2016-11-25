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Україна надасть гуманітарну допомогу Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ про надання гуманітарної допомоги Ізраїлю через пожежі в ізраїльському місті Хайфа. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.

Україна надасть гуманітарну допомогу Ізраїлю

Кабінету Міністрів України доручено невідкладно забезпечити надання відповідної гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Президент також доручив міністрові внутрішніх справ Арсену Авакову направити до Ізраїлю два літаки АН-32 для допомоги у гасінні пожежі поблизу міста Хайфа.

Як повідомляв УНН, через сильні пожежі в ізраїльському місті Хайфа евакуйовано близько 50 тисяч осіб. У безпечне місце доставлені люди як з житлових будинків, так і громадських установ, таких як школи і університети.

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