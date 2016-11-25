Україна надасть гуманітарну допомогу Ізраїлю

Кабінету Міністрів України доручено невідкладно забезпечити надання відповідної гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Президент також доручив міністрові внутрішніх справ Арсену Авакову направити до Ізраїлю два літаки АН-32 для допомоги у гасінні пожежі поблизу міста Хайфа.

Як повідомляв УНН, через сильні пожежі в ізраїльському місті Хайфа евакуйовано близько 50 тисяч осіб. У безпечне місце доставлені люди як з житлових будинків, так і громадських установ, таких як школи і університети.