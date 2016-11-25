Україна надасть гуманітарну допомогу Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ про надання гуманітарної допомоги Ізраїлю через пожежі в ізраїльському місті Хайфа. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
Кабінету Міністрів України доручено невідкладно забезпечити надання відповідної гуманітарної допомоги.
Нагадаємо, Президент також доручив міністрові внутрішніх справ Арсену Авакову направити до Ізраїлю два літаки АН-32 для допомоги у гасінні пожежі поблизу міста Хайфа.
Як повідомляв УНН, через сильні пожежі в ізраїльському місті Хайфа евакуйовано близько 50 тисяч осіб. У безпечне місце доставлені люди як з житлових будинків, так і громадських установ, таких як школи і університети.