Украина предоставит гуманитарную помощь Израилю

Кабинету министров Украины поручили безотлагательно обеспечить предоставление соответствующей гуманитарной помощи.

Напомним, Президент также поручил министру внутренних дел Арсену Авакову направить в Израиль два самолета АН-32 для помощи в тушении пожара возде города Хайфа.

Как сообщал УНН, из-за сильных пожара в израильском городе Хайфа эвакуировали около 50 тыс. человек. В безопасное место доставили людей как из жилых домов, так и общественных учреждений, таких как школы и университеты.