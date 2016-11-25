Украина предоставит гуманитарную помощь Израилю
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Израилю из-за пожаров в израильском городе Хайфа. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.
Кабинету министров Украины поручили безотлагательно обеспечить предоставление соответствующей гуманитарной помощи.
Напомним, Президент также поручил министру внутренних дел Арсену Авакову направить в Израиль два самолета АН-32 для помощи в тушении пожара возде города Хайфа.
Как сообщал УНН, из-за сильных пожара в израильском городе Хайфа эвакуировали около 50 тыс. человек. В безопасное место доставили людей как из жилых домов, так и общественных учреждений, таких как школы и университеты.