Україна надала ОБСЄ щорічну обмінну інформацію щодо оборонного планування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Україна надала державам-учасницям ОБСЄ щорічну обмінну інформацію про планування у галузі оборони на 2017 рік відповідно до Віденського документа 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки, передає УНН з посиланням Урядовий портал.
Цей документ був розроблений спільно із структурними підрозділами Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України та переданий всім залученим країнам з використанням офіційної мережі зв’язку ОБСЄ.
"Таким чином, Україна ще раз підтверджує, що у повному обсязі виконує свої міжнародні зобов’язання у галузі контролю над звичайним озброєнням", – йдеться в інформації Управління верифікації ЗС України.
Українські верифікатори нагадали також, що держави-учасниці ОБСЄ щорічно обмінюються інформацією з метою забезпечення прозорості намірів кожної держави у середньостроковій та довгостроковій перспективі щодо чисельності, структури, підготовки та оснащення збройних сил, а також щодо змісту оборонної політики та реалізації відповідних доктрин, включаючи прийняття бюджетів у галузі оборони.
Відповідно до Віденського документа 2011 року, зазначений документ надається державам-учасницям ОБСЄ не пізніше, ніж через три місяці після прийняття Державного бюджету України.
Як повідомляв УНН, 27 січня РНБО доручила Кабміну затвердити основні показники державного оборонного замовлення на 2017 рік.