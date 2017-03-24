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Украина предоставила ОБСЕ ежегодную обменную информацию по оборонному планированию

Украина предоставила ОБСЕ ежегодную обменную информацию по оборонному планированию

Киев • УНН

 • 10131 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Украина предоставила государствам-участникам ОБСЕ ежегодную обменную информацию о планировании в области обороны на 2017 год в соответствии с Венским документом 2011 г. о мерах укрепления доверия и безопасности, передает УНН со ссылкой Правительственный портал.

Этот документ был разработан совместно со структурными подразделениями Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины и передан всем вовлеченным странам с использованием официальной сети связи ОБСЕ.

"Таким образом, Украина еще раз подтверждает, что в полном объеме выполняет свои международные обязательства в области контроля над обычным вооружением", - говорится в информации Управления верификации ВС Украины.

Украинские верификаторы напомнили также, что государства-участники ОБСЕ ежегодно обмениваются информацией с целью обеспечения прозрачности намерений каждого государства в среднесрочной и долгосрочной перспективе по численности, структуре, подготовке и оснащению вооруженных сил, а также по содержанию оборонной политики и реализации соответствующих доктрин, включая принятие бюджетов в области обороны.

Согласно Венскому документу 2011 года, указанный документ предоставляется государствам-участникам ОБСЕ не позднее, чем через три месяца после принятия Государственного бюджета Украины.

Как сообщал УНН, 27 января СНБО поручил Кабмину утвердить основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 г.

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