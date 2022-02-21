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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Україна на основі Будапештського меморандуму запросила консультації Радбезу ООН – Кулеба

Україна на основі Будапештського меморандуму запросила консультації Радбезу ООН – Кулеба

Київ • УНН

 • 81325 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що надіслав державам-членам Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації. Про це інформує УНН із посиланням на Twitter глави МЗС України.

Цитата

"На доручення президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України", - написав Кулеба.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що проведення саміту у форматі п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН разом із Україною, Німеччиною та Туреччиною — оптимальний формат для дискусії про деескалацію та формування нових гарантій безпеки.

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