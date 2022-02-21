Україна на основі Будапештського меморандуму запросила консультації Радбезу ООН – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що надіслав державам-членам Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації. Про це інформує УНН із посиланням на Twitter глави МЗС України.
Цитата
"На доручення президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України", - написав Кулеба.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що проведення саміту у форматі п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН разом із Україною, Німеччиною та Туреччиною — оптимальний формат для дискусії про деескалацію та формування нових гарантій безпеки.