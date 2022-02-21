Кулеба назвав оптимальний формат переговорів за участю України та РФ про деескалацію

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Україна вважає, що найбільш оптимальним форматом для ведення дискусії про деескалацію та формування нових гарантій безпеки є проведення саміту у форматі п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, в якому він взяв участь, пише УНН.