Кулеба назвав оптимальний формат переговорів за участю України та РФ про деескалацію

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 9039 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 34223 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 57276 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 59983 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 90498 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 150006 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 167054 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 212618 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200052 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187115 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.4 м/с
94 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 78053 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 81467 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 79256 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 64882 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 93016 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 93205 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 65007 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 237098 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 361079 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 617732 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 77398 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 116660 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 142829 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 164328 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 177045 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Кулеба назвав оптимальний формат переговорів за участю України та РФ про деескалацію

Кулеба назвав оптимальний формат переговорів за участю України та РФ про деескалацію

Київ • УНН

 • 170724 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Україна вважає, що найбільш оптимальним форматом для ведення дискусії про деескалацію та формування нових гарантій безпеки є проведення саміту у форматі п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, в якому він взяв участь, пише УНН.

Цитата:

“Щодо можливого саміту президентів США та РФ. Україна вітає будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на запобігання розвитку конфлікту. Водночас ми вважаємо, що найбільш оптимальним форматом для ведення дискусії про деескалацію та формування нових гарантій безпеки є проведення саміту у форматі п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина”, - сказав Кулеба, якого цитує пресслужба МЗС.

Деталі

Міністр додав, що саме такий формат є оптимальним для обговорення того, що зараз відбувається вздовж кордону України.

“Безпека України це зараз пріоритет номер один. Ми використаємо кожну, найменшу дипломатичну можливість, аби її гарантувати”, - підкреслив він та додав, що з Брюсселя відбуває до Вашингтона, аби продовжити дипломатичні зусилля зі стримування агресивних намірів Росії проти України.

Довідково

Рада Безпеки ООН є постійно діючим органом Організації Об'єднаних Націй, відповідальним за підтримку миру й безпеки у світі. У його складі є п'ять постійних членів - Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція, а також десять непостійних. Непостійних членів щодвароки за географічною ознакою обирає Генасамблея ООН.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,867.84