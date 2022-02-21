Кулеба назвав оптимальний формат переговорів за участю України та РФ про деескалацію
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Україна вважає, що найбільш оптимальним форматом для ведення дискусії про деескалацію та формування нових гарантій безпеки є проведення саміту у форматі п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, в якому він взяв участь, пише УНН.
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“Щодо можливого саміту президентів США та РФ. Україна вітає будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на запобігання розвитку конфлікту. Водночас ми вважаємо, що найбільш оптимальним форматом для ведення дискусії про деескалацію та формування нових гарантій безпеки є проведення саміту у форматі п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина”, - сказав Кулеба, якого цитує пресслужба МЗС.
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Міністр додав, що саме такий формат є оптимальним для обговорення того, що зараз відбувається вздовж кордону України.
“Безпека України це зараз пріоритет номер один. Ми використаємо кожну, найменшу дипломатичну можливість, аби її гарантувати”, - підкреслив він та додав, що з Брюсселя відбуває до Вашингтона, аби продовжити дипломатичні зусилля зі стримування агресивних намірів Росії проти України.
Довідково
Рада Безпеки ООН є постійно діючим органом Організації Об'єднаних Націй, відповідальним за підтримку миру й безпеки у світі. У його складі є п'ять постійних членів - Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція, а також десять непостійних. Непостійних членів щодвароки за географічною ознакою обирає Генасамблея ООН.