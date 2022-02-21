Кулеба назвал оптимальный формат переговоров с участием Украины и РФ по деэскалации

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“Относительно возможного саммита президентов США и РФ. Украина приветствует любые дипломатические усилия, направленные на предотвращение развития конфликта. В то же время мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности является проведение саммита в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция”, - сказал Кулеба, которого цитирует пресс-служба МИД.

Детали

Министр добавил, что именно такой формат является оптимальным для обсуждения того, что сейчас происходит вдоль границы Украины.

"Безопасность Украины это сейчас приоритет номер один. Мы используем каждую, самую маленькую дипломатическую возможность, чтобы ее гарантировать”, - подчеркнул он и добавил, что из Брюсселя отбывает в Вашингтон, чтобы продолжить дипломатические усилия по сдерживанию агрессивных намерений России против Украины.

Справочно

Совет Безопасности ООН является постоянно действующим органом Организации Объединенных Наций, ответственным за поддержание мира и безопасности в мире. В его составе есть пять постоянных членов - Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, а также десять непостоянных. Непостоянных членов по географическому признаку каждые два года избирает Генассамблея ООН.