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Україна на міжпарламентській раді з НАТО презентує доповідь про пропаганду РФ

Київ • УНН

 • 17304 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО українська сторона презентуватиме доповідь щодо руйнівної діяльності інформаційних військ МО РФ на території демократичних країн. Про це голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат України Ірина Фріз повідомила в Facebook, передає УНН.

"Сьогодні постійна українська делегація в ПА НАТО під головуванням першого віце-спікера Ірини Геращенко розпочинає в Брюсселі роботу Міжпарламентської ради Україна-НАТО", - зазначила вона.

За словами нардепа, в програмі засідання: обговорення питань співробітництва Україна-НАТО; механізми публічної дипломатії; протидія України, НАТО та ЄС російській гібридній війні; ситуація на Донбасі та в Криму; пріоритети зовнішньої політики та роль парламенту.

"Також, в рамках заходу презентуємо наш репорт "Російські підривні інформаційно-психологічні операції в соціальних медіа". З огляду на певну недооцінку руйнівної діяльності інформаційних військ МО РФ на території демократичних країн, впевнена, що наш доклад, який представляє аналіз цієї діяльності Кремля, матиме не лише актуальність, а й дозволить нашим партнерам дійти висновків щодо масштабності та деструктивності цих впливів", – сказала І.Фріз.

Нагадаємо, уряд вже працює над нацпрограмою співробітництва Україна-НАТО на 2018 рік.

Українські Національні Новини

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