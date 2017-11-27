Україна на міжпарламентській раді з НАТО презентує доповідь про пропаганду РФ

"Сьогодні постійна українська делегація в ПА НАТО під головуванням першого віце-спікера Ірини Геращенко розпочинає в Брюсселі роботу Міжпарламентської ради Україна-НАТО", - зазначила вона.

За словами нардепа, в програмі засідання: обговорення питань співробітництва Україна-НАТО; механізми публічної дипломатії; протидія України, НАТО та ЄС російській гібридній війні; ситуація на Донбасі та в Криму; пріоритети зовнішньої політики та роль парламенту.

"Також, в рамках заходу презентуємо наш репорт "Російські підривні інформаційно-психологічні операції в соціальних медіа". З огляду на певну недооцінку руйнівної діяльності інформаційних військ МО РФ на території демократичних країн, впевнена, що наш доклад, який представляє аналіз цієї діяльності Кремля, матиме не лише актуальність, а й дозволить нашим партнерам дійти висновків щодо масштабності та деструктивності цих впливів", – сказала І.Фріз.

Нагадаємо, уряд вже працює над нацпрограмою співробітництва Україна-НАТО на 2018 рік.