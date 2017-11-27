Украина на межпарламентском совете НАТО представит доклад о пропаганде РФ

"Сегодня постоянная украинская делегация в ПА НАТО под председательством первого вице-спикера Ирины Геращенко начинает в Брюсселе работу Межпарламентского совета Украина-НАТО", - отметила она.

По словам нардепа, в программе заседания: обсуждение вопросов сотрудничества Украина-НАТО, механизмы публичной дипломатии; противодействие Украины, НАТО и ЕС российской гибридной войне; ситуация на Донбассе и в Крыму; приоритеты внешней политики и роль парламента.

"Также, в рамках мероприятия представляем наш репорт "Российские подрывные информационно-психологические операции в социальных медиа". Учитывая определенную недооценку разрушительной деятельности информационных войск МО РФ на территории демократических стран, уверена, что наш доклад, который представляет анализ этой деятельности Кремля, будет иметь не только актуальность, но и позволит нашим партнерам сделать выводы относительно масштабности и деструктивности этих воздействий", - сказала И.Фриз.

Напомним, правительство уже работает над нацпрограммой сотрудничества Украина-НАТО на 2018 год.