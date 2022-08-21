Україна на 70% виконала всі зобов'язання в рамках Угоди про асоціацію з ЄС – Стефанішина
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Станом на поточний час, Україна майже на 70% виконала всі зобов'язання в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Про це під час пресконференції, присвяченій презентації проєкту "Разом ми – Європа" заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає кореспондент УНН.
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“Наразі ми виконали майже на 70% всі зобов'язання в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Україна наближається до завершення процесу втілення цієї Угоди. Цей процес може бути завершений до кінця цього року. Зараз нам необхідна політична ясність та дорожня карта від Євросоюзу щодо наступних кроків”, – зазначила віце-прем’єрка.
Деталі
Стефанішина наголосила, що Україна не хоче, щоб процес її приєднання до ЄС був бюрократичним. Як суверенна держава, Україна демонструє свою здатність пройти всі необхідні юридичні процедури, пов'язані з членством, але не хоче, щоб лідери ЄС зводили цей процес до бюрократії.
“Враховуючи виклики, з якими стикається Україна, і те, що ми не повинні з нуля проходити всі процедури, тому що відданість України принципам демократії є очевидною та зрозумілою – ми хочемо таку політичну ясність отримати вже до кінця року”, - зазначила віце-прем’єрка.
Доповнення
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україні не потрібно 10 чи 15 років для того, аби завершити трансформацію у повній відповідності до правил ЄС, вона може це зробити набагато швидше.
23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени ЄС.
1 липня президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та премʼєр-міністр Денис Шмигаль підписали спільну заяву щодо повноцінного членства України в Європейському Союзі.