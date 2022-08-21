Украина на 70% выполнила все обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС – Стефанишина

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“Пока мы выполнили почти на 70% все обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Украина близится к завершению процесса осуществления настоящего Соглашения. Этот процесс может быть завершен до конца этого года. Сейчас нам необходима политическая ясность и дорожная карта от Евросоюза относительно следующих шагов”, – отметила вице-премьер.

Детали

Стефанишина подчеркнула, что Украина не хочет, чтобы процесс ее присоединения к ЕС был бюрократическим. Как суверенное государство Украина демонстрирует свою способность пройти все необходимые юридические процедуры, связанные с членством, но не хочет, чтобы лидеры ЕС сводили этот процесс к бюрократии.

“Учитывая вызовы, с которыми сталкивается Украина, и то, что мы не должны с нуля проходить все процедуры, потому что приверженность Украины принципам демократии очевидна и понятна – мы хотим такую ​​политическую ясность получить уже до конца года”, - отметила вице-премьер.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявлял, что Украине не нужно 10 или 15 лет для того, чтобы завершить трансформацию в полном соответствии с правилами ЕС, она может это сделать гораздо быстрее.

23 июня Украина официально стала кандидатом в члены ЕС.

1 июля президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмигаль подписали совместное заявление о полноценном членстве Украины в Европейском Союзе.