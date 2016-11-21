Україна може забезпечити постачання агропродукції в Японію - Мінекономрозвитку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Україна може забезпечити стратегічне партнерство щодо постачання агропродукції українських виробників до Японії. Про це заявила заступник з міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська, передає УНН з посиланням на Twitter Мінекономрозвитку.
“Україна може забезпечити стратегічне партнерство щодо постачання агропродукції українських виробників до Японії. Можемо запропонувати японській стороні продукцію птахівництва, сокові концентрати, томатну пасту”, — сказала вона під час зустрічі з віце-міністром сільського господарства, лісництва та рибальства Японії Кацуо Якуро.
Також Н.Микольська запропонувала японським партнерам акцентувати зусилля на розвитку В2В (“Бізнес для бізнесу” - ред.) контактів.
Додамо, що під час робочого візиту в Японії українська делегація зустрілася з представниками агентства міжнародного співробітництва “Джайка” і обговорила проекти у сфері просування експорту, залучення інвестицій та співпраці у сфері інновацій.