Україна може забезпечити постачання агропродукції в Японію - Мінекономрозвитку

“Україна може забезпечити стратегічне партнерство щодо постачання агропродукції українських виробників до Японії. Можемо запропонувати японській стороні продукцію птахівництва, сокові концентрати, томатну пасту”, — сказала вона під час зустрічі з віце-міністром сільського господарства, лісництва та рибальства Японії Кацуо Якуро.

Також Н.Микольська запропонувала японським партнерам акцентувати зусилля на розвитку В2В (“Бізнес для бізнесу” - ред.) контактів.

Додамо, що під час робочого візиту в Японії українська делегація зустрілася з представниками агентства міжнародного співробітництва “Джайка” і обговорила проекти у сфері просування експорту, залучення інвестицій та співпраці у сфері інновацій.