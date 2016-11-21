Украина может обеспечить поставку агропродукции в Японию - Минэкономразвития

"Украина может обеспечить стратегическое партнерство по поставкам агропродукции украинских производителей в Японию. Можем предложить японской стороне продукцию птицеводства, соковые концентраты, томатную пасту", - сказала она во время встречи с вице-министром сельского хозяйства, лесничества и рыболовства Японии Кацуо Якуро.

Также Н.Мыкольская предложила японским партнерам акцентировать усилия на развитии В2В ("Бизнес для бизнеса" - ред.) контактов.

Добавим, что во время рабочего визита в Японию украинская делегация встретилась с представителями агентства международного сотрудничества "Джайка" и обсудила проекты в сфере продвижения экспорта, привлечения инвестиций и сотрудничества в сфере инноваций.