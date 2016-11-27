Україна може втратити Євробачення через затягування з організацією – НТКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Україна може втратити пісенний конкурс “Євробачення” через затягування з організацією. Про це повідомив в.о. гендиректора НТКУ Олександр Харебін, передає УНН з посиланням на ТСН.
“На початку жовтня Європейська мовна спілка як власник бренду „Євробачення“ дала НТКУ червону картку стосовно термінів і фактично зриву підготовки до Євробачення”, — повідомив О.Харебін.
За його словами, причинами цього є бюрократія, недосконалість законодавчих актів і зневажливе ставлення деяких чиновників до конкурсу.
Водночас О.Харебін зазначив, що за жовтень відставання з трьох місяців скоротилося до одного, тому наразі Україна відстає від графіка, але вже не так сильно.
Остаточне рішення, чи отримає Україна Євробачення, Європейська мовна спілка має прийняти на генеральній асамблеї, яка відбудеться 8 грудня.