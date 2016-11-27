Украина может потерять Евровидение из-за затягивания с организацией - НТКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украина может потерять песенный конкурс "Евровидение" из-за затягивания с организацией. Об этом сообщил и.о. гендиректора НТКУ Александр Харебин, передает УНН со ссылкой на ТСН.
"В начале октября Европейский вещательный союз как владелец бренда "Евровидение" дал НТКУ красную карточку по срокам и фактически срыву подготовки к Евровидению", - сообщил А.Харебин.
По его словам, причинами этого являются бюрократия, несовершенство законодательных актов и пренебрежительное отношение некоторых чиновников к конкурсу.
В то же время А.Харебин отметил, что за октябрь отставание с трех месяцев сократилось до одного, поэтому сейчас Украина отстает от графика, но уже не так сильно.
Окончательное решение, получит ли Украина Евровидение, Европейский вещательный союз должен принять на генеральной ассамблее, которая состоится 8 декабря.