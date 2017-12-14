Україна може отримати черговий транш МВФ у другому кварталі 2018 року - НБУ

“З урахуванням того, що січень у нас трохи вихідний, то ми очікуємо, що приїзд місії може бути під кінець січня, відповідно перегляд програми лютий-березень. І транш можливий у другому кварталі (2018 року — ред.)”, — сказав Я.Смолій.

Нагадаємо, Україна у 2018 році розраховує на отримання двох траншів від Міжнародного валютного фонду на загальну суму 3-3,5 млрд дол.