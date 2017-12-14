Украина может получить очередной транш МВФ во втором квартале 2018 года - НБУ

"С учетом того, что январь у нас немного выходной, то мы ожидаем, что приезд миссии может быть в конце января, соответственно пересмотр программы февраль-март. И транш возможен во втором квартале (2018 года - ред.)", - сказал Я.Смолий.

Напомним, Украина в 2018 году рассчитывает на получение двух траншей от Международного валютного фонда на общую сумму 3-3,5 млрд долларов.