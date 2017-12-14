Украина может получить очередной транш МВФ во втором квартале 2018 года - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Техническая миссия Международного валютного фонда приедет в Украину, скорее всего, в конце января 2018 года, а получение следующего транша возможно во втором квартале следующего года. Об этом сказал на брифинге и.о. председателя Национального банка Украины Яков Смолий, передает УНН.
"С учетом того, что январь у нас немного выходной, то мы ожидаем, что приезд миссии может быть в конце января, соответственно пересмотр программы февраль-март. И транш возможен во втором квартале (2018 года - ред.)", - сказал Я.Смолий.
Напомним, Украина в 2018 году рассчитывает на получение двух траншей от Международного валютного фонда на общую сумму 3-3,5 млрд долларов.