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Україна може отримати безвізовий режим з ЄС до кінця року - Ж.Юнкер

Київ • УНН

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БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна може отримати безвізовий режим з Європейським Союзом після запровадження призупинення механізму візового режиму. Про це сьогодні сказав президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер під час прес-конференції на саміті Україна-ЄС, передає кореспондент УНН.

Україна може отримати безвізовий режим з ЄС до кінця року - Ж.Юнкер

Президент єврокомісії наголосив, що у тому, що стосується візової лібералізації, комісія, яка все ж таки послідовно діє, підтримує ту пропозицію, що була напрацьована у квітні цього року і в рамках якої було запропоновано Єврораді та Європарламенту надати безвізовий режим Україні.

"Україна виконала всі вимоги, які нами були поставлені. Тому нормально, щоб тепер Євросоюз, в свою чергу, після того, як він побачив, що Україна впровадила всі реформи, на які ми очікуємо, зробив це (скасував візовий режим - ред.). І я залишаюсь впевненим у тому, що, не зважаючи на труднощі та суперечності, які можуть існувати між деякими державами членами ЄС і Європарламенту, ми зможемо надати безвізовий режим до кінця року країні. Їм треба, щоб рада та Європарламент домовились про точний режим призупинення механізму дій безвізового режиму. Це не стосується України, це стосується держав членів ЄС і ми працюємо над цим режимом, безвізовим", - наголосив президент Єврокомісії.

Раніше Президент Європейської ради Дональд Туск під час прес-конференції на саміті Україна-ЄС наголосив, що очікує вирішення питання безвізу цього року.

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