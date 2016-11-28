Україна могла б взяти квоту Нідерландів із розселення сирійських біженців заради безвізу з ЄС - Мін'юст

“Я би запропонував ЄС взяти на себе добровільну квоту на розселення мігрантів. Думаю, наша країна могла би повністю взяти на себе квоту, наприклад, Нідерландів. Що скажете? Це могло би стати важливим проявом солідарності з Європою у вирішенні спільної проблеми”, — написав С.Петухов.

На його думку, для розміщення сирійських біженців Україні потрібно додаткове фінансування від Євросоюзу чи окремої країни, однак воно значно менше, ніж якби це було в одній з країн ЄС.

“Не секрет, що на прийняття рішення по Україні багато в чому вплинула сирійська міграційна криза. Саме побоюючись негативної реакції виборців на мігрантів, європейські лідери не поспішають давати безвіз Україні. А якщо це є наша найбільша проблема, то саме вона може і стати рішенням!”, — підкреслив заступник міністра юстиції.

Крім того, за словами С.Петухова, існує потреба ЄС у тісній співпраці з Україною в розслідуванні міжнародних та транскордонних злочинів. Зокрема, він впевнений, що ЄС зацікавлений у підписанні угоди між Україною та Європолом.

“Тепер вони зі свого боку активно прискорюють і лобіюють процес підписання угоди всередині ЄС”, — зазначив заступник міністра юстиції.