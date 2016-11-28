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Украина могла бы взять квоту Нидерландов по расселению сирийских беженцев ради безвиза с ЕС - Минюст

Киев • УНН

 • 16870 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Ради получения безвизового режима с ЕС Украина могла бы взять на себя квоту Нидерландов на расселение сирийских беженцев. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов, передает УНН.

Украина могла бы взять квоту Нидерландов по расселению сирийских беженцев ради безвиза с ЕС - Минюст

"Я бы предложил ЕС взять на себя добровольную квоту на расселение мигрантов. Думаю, наша страна могла бы полностью взять на себя квоту, например, Нидерландов. Что скажете? Это могло бы стать важным проявлением солидарности с Европой в решении общей проблемы ", - написал С.Петухов.

По его мнению, для размещения сирийских беженцев Украине нужно дополнительное финансирование от Евросоюза или отдельной страны, однако оно значительно меньше, чем если бы это было в одной из стран ЕС.

"Не секрет, что на принятие решения по Украине во многом повлиял сирийский миграционный кризис. Именно опасаясь негативной реакции избирателей на мигрантов, европейские лидеры не спешат давать безвиз Украине. А если это наша самая большая проблема, то именно она может и стать решением! ", - подчеркнул заместитель министра юстиции.

Кроме того, по словам С.Петухова, существует потребность ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной в расследовании международных и трансграничных преступлений. В частности, он уверен, что ЕС заинтересован в подписании соглашения между Украиной и Европолом.

"Теперь они со своей стороны активно ускоряют и лоббируют процесс подписания соглашения внутри ЕС", - отметил заместитель министра юстиции.

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