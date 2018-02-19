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Україна минулого року утричі зменшила імпорт алмазів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Протягом минулого року до України завезено алмазів на 2,7 млн доларів, що в 3,3 рази менше, ніж у 2016 році. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби України, передає УНН.

Так, у 2017 році Україна імпортувала алмазів на 2,7 млн доларів, а у 2016 році - на 8,96 млн доларів.

Найбільшим постачальником алмазів в Україну у 2017 році стала Ботсвана (Африка) - на 1 млн 156,5 тис. доларів. Основним постачальником у 2016 році був Ізраїль (5 млн доларів).

Нагадаємо, один з найбільших діамантів в історії добули в гірському королівстві Лесото на півдні Африки.

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