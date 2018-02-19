Украина в прошлом году втрое уменьшила импорт алмазов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В течение прошлого года в Украину завезено алмазов на 2,7 млн долларов, что в 3,3 раза меньше, чем в 2016 году. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.
Так, в 2017 году Украина импортировала алмазов на 2,7 млн долларов, а в 2016 году - на 8,96 млн долларов.
Крупнейшим поставщиком алмазов в Украину в 2017 году стала Ботсвана (Африка) - на 1 млн 156,5 тыс. долларов. Основным поставщиком в 2016 году был Израиль (5 млн долларов).
Напомним, один из крупнейших бриллиантов в истории добыли в горном королевстве Лесото на юге Африки.