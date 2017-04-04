Україна має витрачати більше коштів на інформаційну політику, ніж РФ - Р.Чубаров
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Україна має витрачати більше коштів на інформаційну політику, ніж Російська Федерація. Про це в кулуарах верховної Ради заявив лідер Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров, передає УНН з посиланням на прес-службу “БПП”.
“Ми маємо витрачати більше коштів на інформаційну політику, ніж витрачають росіяни, особливо, якщо це стосується окупованого Криму та Донбасу. Ми маємо бути також зрозумілими світу і нашим західним партнерам, тут, на жаль, ми дуже мало робимо”, — додав Рефат Чубаров.
За його словами, щоб відбулася інформаційна реінтеграція Криму, потрібен більш цілісний підхід до інформаційної політики щодо окупованого півострова.
“Шкода, що загальнонаціональні канали не випускають програми, які стосуються безпосередньої ситуації в окупованому Криму. Потрібні цілісні інформаційні підходи по Криму. Сьогодні Міністерство інформаційної політики намагається транслювати українські канали. Зокрема, в Чонгарі нещодавно відкрили телевежу, через яку буде вестися мовлення на Крим. Також здійснюється радіомовлення. Дуже шкода, що електронні ЗМІ мало пишуть про ситуацію в Криму”, — додав Р.Чубаров.
Як повідомляв УНН, в МІП переглянуть критерії оцінки інформації, поширення якої заборонено.