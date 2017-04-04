Украина должна тратить больше средств на информационную политику, чем РФ - Р.Чубаров

"Мы должны тратить больше средств на информационную политику, чем тратят россияне, особенно, если это касается оккупированного Крыма и Донбасса. Мы должны быть также понятными миру и нашим западным партнерам, здесь, к сожалению, мы очень мало делаем ", - добавил Рефат Чубаров.

По его словам, чтобы состоялась информационная реинтеграция Крыма, нужен более целостный подход к информационной политике относительно оккупированного полуострова.

"Жаль, что общенациональные каналы не выпускают программы, которые касаются непосредственной ситуации в оккупированном Крыму. Нужны целостные информационные подходы по Крыму. Сегодня Министерство информационной политики пытается транслировать украинские каналы. В частности, в Чонгаре недавно открыли телебашню, через которую будет вестись вещание на Крым. Также осуществляется радиовещания. Очень жаль, что электронные СМИ мало пишут о ситуации в Крыму ", - добавил Р.Чубаров.

Как сообщал УНН, в МИП пересмотрят критерии оценки информации, распространение которой запрещено .