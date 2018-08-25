Україна має спиратися на власні сили і власний інтелект – Юлія Тимошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Україна часто переоцінює корисність порад ззовні. Стратегію змін — економічних насамперед — мусить народити вітчизняна підприємницька спільнота. Про це Юлія Тимошенко заявила під час представлення концепту Нової народної Конституції в Києві 24 серпня, передає УНН.
За словами лідера “Батьківщини”, в нашої країни є надійні друзі і віддані союзники у світі, але водночас вони є нашими конкурентами. Тому не варто розраховувати, що країни-конкуренти пришлють нам рецепти, як стати сильними та заможними.
“Ну от піду я сьогодні до партії Ляшка і скажу: Слухай, Олеже, а ти можеш зі своєю командою розробити для „Батьківщини“ технологію перемоги на парламентських виборах? Ляшко скаже: Так, із радістю, негайно. Куди здавати продукт?” — пожартувала вона.
Юлія Тимошенко вважає, що Київ занадто серйозно покладається на зовнішні поради і людей, які їх привозять.
“Я можу сходу назвати 10 вбивчих для нас рішень, які були подані як реформи. І я не один рік про це говорю в обличчя тому ж Міжнародному валютному фонду”, — зізналася політик.
Україна повинна користуватися можливостями, які дає співпраця зі світом, але робити це винятково у власних інтересах, переконана лідер “Батьківщини”. Для цього потрібно повірити у свої сили, сформувати професійну команду із власних громадян та самим створити правила.
“Це і є справжній суверенітет — творити життя самим, а не споживати наслідки чужих рішень. Нам буде важко, але ми впораємося”, — резюмувала Тимошенко.