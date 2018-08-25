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Украина должна опираться на собственные силы и собственный интеллект - Юлия Тимошенко

Киев • УНН

 • 5330 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Украина часто переоценивает полезность советов извне. Стратегия изменений - экономических первую очередь - должен родить отечественная предпринимательское сообщество. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время представления концепта Новой народной Конституции в Киеве 24 августа, передает УНН.

Украина должна опираться на собственные силы и собственный интеллект - Юлия Тимошенко

По словам лидера "Батькивщины", у нашей страны есть надежные друзья и преданные союзники в мире, но одновременно они являются нашими конкурентами. Поэтому не стоит рассчитывать, что страны-конкуренты пришлют нам рецепты, как стать сильными и богатыми.

"Ну вот пойду я сегодня к партии Ляшко и скажу: Слушай, Олег, а ты можешь со своей командой разработать для" Батькивщины "технологию победы на парламентских выборах? Ляшко скажет: Да, с радостью, немедленно. Куда сдавать продукт? »- пошутила она.

Юлия Тимошенко считает, что Киев слишком серьезно полагается на внешние советы и людей, которые их привозят.

"Я могу сходу назвать 10 убийственных для нас решений, которые были представлены как реформы. И я не один год об этом говорю в лицо тому же Международному валютному фонду ", - призналась политик.

Украина должна пользоваться возможностями, которые дает сотрудничество с миром, но делать это исключительно в собственных интересах, убеждена лидер "Батькивщины". Для этого нужно поверить в свои силы, сформировать профессиональную команду из своих граждан и самым создать правила.

"Это и есть настоящий суверенитет - творить жизнь самим, а не потреблять последствия чужих решений. Нам будет трудно, но мы справимся ", - резюмировала Тимошенко.

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