Україна має пришвидшити розробку законодавства щодо створення індустріальних і технопарків – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Україна має пришвидшити розробку законодавства щодо створення індустріальних і технологічних парків. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на ІІ Українському форумі бізнесу, передає кореспондент УНН.
“Виходячи з наших міжнародних зобов’язань, в тому числі, прикладів наших партнерів, ми маємо вийти на завершення створення законодавства про індустріальні парки в нашій країні. Це гарний інструмент, який дозволить нам дати відповідь, в тому числі, на оновлення основних фондів, і на пришвидшений процес інвестування”, — наголосив В.Гройсман.
Також, за його словами, потрібно вийти з законодавчою ініціативою до Верховної Ради стосовно створення технологічних парків.
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“Технопарки — це абсолютно сучасний інструмент для створення наших високотехнологічних продуктів”, — додав він.