Украина должна ускорить разработку законодательства по созданию индустриальных и технопарков - В.Гройсман

"Исходя из наших международных обязательств, в том числе, примеров наших партнеров, мы должны выйти на завершение создания законодательства об индустриальных парках в нашей стране. Это хороший инструмент, который позволит нам дать ответ, в том числе, на обновление основных фондов, и на ускоренный процесс инвестирования", - подчеркнул В.Гройсман.

Также, по его словам, нужно выйти с законодательной инициативой в Верховную Раду касательно создания технологических парков.

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"Технопарки - это абсолютно современный инструмент для создания наших высокотехнологичных продуктов", - добавил он.