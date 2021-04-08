Україна має право захищатися: глава МЗС Польщі обговорив з Кулебою загрози миру в Європі

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"Україна має право захищатися!" - підкреслив міністр Збігнєв Рау, якого цитує польське посольство в Києві.

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Як зазначає МЗС Польщі, під час сьогоднішньої зустрічі міністр закордонних справ Збігнєв Рау та міністр Закордонних Справ України Дмитро Кулеба обговорили “загрози миру в Європі, що виникають внаслідок ескалації напруги вздовж північного та східного відрізка кордону України та в окупованому Криму, а також будівництва “Північного Потоку – 2”.

Що було раніше

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау скоригував плани і раніше прибув до Києва та вже зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою.

За даними дипломатів, Рау сьогодні, окрім міністра, матиме зустрічі з делегацією України у Тристоронній контактній групі.

Podczas dzisiejszego spotkania, min. @RauZbigniew i min. SZ