Україна має отримати сучасне законодавство для розвитку інноваційних парків - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Україна має отримати сучасне законодавство для розвитку інноваційних парків. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час відкриття інноваційного парку UNIT City, передає УНН.
“Україна має отримати своє сучасне законодавство, створити умови для розвитку таких парків”, — сказав В.Гройсман.
За його словами, в уряді створена робоча група, яка повинна напрацювати якісне законодавство.
“Я переконаний, що український парламент його підтримає”, — сказав В.Гройсман.
“Те, що я побачив сьогодні тут, я вважаю, що це є точкою зростання тих змін нашої свідомості щодо впровадження абсолютно нових підходів до національної економіки”, — сказав В.Гройсман.
За його словами, інноваційний парк UNIT City дозволить створити умови для використання новітніх технологій у розвитку країни.
Прем’єр зазначив, що Україна повинна відійти від сировинного типу до створення доданої вартості в Україні.
“Вважаю своїм обов’язком створити нормальні умови законодавчі, регуляційні, які б дали можливість вам створювати національний продукт, який буде конкурентним у світі”, — підкреслив В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман наголосив на важливості синергії України з країнами Балтії щодо євроінтеграції.