Украина должна получить современное законодательство для развития инновационных парков - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украина должна получить современное законодательство для развития инновационных парков. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время открытия инновационного парка UNIT City, передает УНН.
“Украина должна получить свое современное законодательство, создать условия для развития таких парков”, — сказал В.Гройсман.
По его словам, в правительстве создана рабочая группа, которая должна выработать качественное законодательство.
“Я убежден, что украинский парламент его поддержит”, — сказал В.Гройсман.
“То, что я увидел сегодня здесь, я считаю, что это является точкой роста тех изменений нашего сознания по внедрению совершенно новых подходов к национальной экономики”, — сказал В.Гройсман.
По его словам, инновационный парк UNIT City позволит создать условия для использования новейших технологий в развитии страны.
Премьер отметил, что Украина должна отойти от сырьевого типа к созданию добавленной стоимости в Украине.
“Считаю своим долгом создать нормальные условия законодательные, регуляционные, которые бы дали возможность вам создавать национальный продукт, который будет конкурентным в мире”, — подчеркнул В.Гройсман.
Как сообщал УНН, В.Гройсман подчеркнул важность синергии Украины с странами Балтии по евроинтеграции.