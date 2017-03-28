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Україна має орієнтуватися на експорт готової продукції - С.Кубів

Україна має орієнтуватися на експорт готової продукції - С.Кубів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Україна повинна орієнтуватися на експорт не сировинної, а готової продукції. Про це на сьогоднішній презентації проекту "Експертна стратегія України" заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.

"В перспективі агропромисловий комплекс, екологічна сільськогосподарська продукція, можливості родючості наших земель повинні не базуватися на експорті сировини, а базуватися на переробленій продукції з додатковою вартістю і великою конкуренцією", - зазначив віце-прем'єр-міністр.

"Сировинна частина продукції на сьогодні складає велику частину експорту - 70% це сільськогосподарська продукція, мінеральні товари, види продукції хімпромисловості, деревини, сировини, легкої промисловості, металургійної продукції", - сказав С.Кубів.

Нагадаємо, Прем'єр В.Гройсман заявив, що уряд запустить програми для зростання промислового виробництва.

Українські Національні Новини

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