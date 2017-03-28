Украина должна ориентироваться на экспорт готовой продукции - С.Кубив

"В перспективе агропромышленный комплекс, экологическая сельскохозяйственная продукция, возможности плодородия наших земель должны не базироваться на экспорте сырья, а базироваться на переработанной продукции с добавочной стоимостью и большой конкуренцией", - отметил вице-премьер-министр.

"Сырьевая часть продукции сегодня составляет большую часть экспорта - 70% это сельскохозяйственная продукция, минеральные продукты, виды продукции химпромышленности, древесины, сырья, легкой промышленности, металлургической продукции", - сказал С.Кубив.

Напомним, Премьер В.Гройсман заявил, что правительство запустит программы для роста промышленного производства.